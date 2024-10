Corinthians volta ao Z4 e tenta 'juntar cacos' por retomada e final da Sula

O Corinthians foi do céu ao inferno em menos de 72 horas. Após viver a euforia de uma goleada pelo Brasileirão, a equipe terá que lidar com a eliminação da Copa do Brasil e focar no mais importante objetivo da temporada: permanecer na Série A.

O que aconteceu

O empate sem gols diante do Flamengo foi um balde de água fria na semana "efervescente" do Timão. Havia a expectativa de uma boa atuação após a equipe balançar as redes cinco vezes contra o Athletico-PR, na última quinta-feira (17).

Porém, o time não só foi pouco efetivo, como também demonstrou muito cansaço na segunda etapa. Os minutos finais foram de monotonia por parte dos donos da casa, que praticamente não levaram perigo ao Fla.