André Ramalho é melhor do Corinthians em empate com o Flamengo; veja

Zagueiro do Corinthians, André Ramalho se salvou com a melhor nota da equipe no portal especializado Footstats, no empate sem gols com o Flamengo pelo jogo de volta da Copa do Brasil, que classificou a equipe carioca para a final do torneio.

Veja as notas dos jogadores do Corinthians

Hugo Souza: 5,0

Matheuzinho: 5,0