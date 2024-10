Agenciado por Neymar, atacante do Santos é fenômeno mundial aos 12 anos

André Ricardo Ferreira jogou no Corinthians no início do século e sabe como funciona o meio do futebol. A experiência com o irmão mais velho Lucas Yan também ajuda nos ajustes da rotina do Kauan.

O grande desafio é conciliar os compromissos profissionais e comerciais com os desejos de um menino de 12 anos. Ele é famoso, distribui autógrafos por onde passa, já jogou neste ano nos Estados Unidos e Japão e foi chamado para publicidade da Apple no México e para assistir um jogo do Boston Celtics ao lado do proprietário. Como conter essa euforia?

O Kauan é uma criança que tem responsabilidade maior que as outras por jogar no Santos. Carrega teoricamente essa pressão do dia a dia, de quem está ao redor, engajamento grande na internet que aumenta isso. Mas a gente procura tirar ele de outros ambientes, fazer o que ele quer quando não tem os compromissos de acordar cedo para a escola e chegar à noite do treino. Gosta de surfar, por exemplo, saímos de Santos e vamos para outros locais mais isolados, sem esse contato com o público. Jogou e se apaixonou pelo tênis também. Ele é muito novo, tem muito a caminhar e essa pressão não pode reverter negativamente, até na vontade dele de se tornar um atleta profissional de futebol. Ele precisa ter a vontade de jogar sempre renovada André, pai do Kauan Basile

Kauan treina de terça a sexta-feira no Santos e joga no fim de semana, seja pelo sub-13, onde treina, ou reforçando o sub-12. Na segunda, que seria de folga, ele faz trabalho específico de finalização com a perna direita e cobranças de falta. O garoto é canhoto.

O pilates ocorre de quinta-feira para auxiliar nas dores e os hobbies como surf e tênis aparecem esporadicamente. Há horário para dormir e limite para jogar video game.