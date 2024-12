Portuguesa anuncia pacote com cinco reforços para a temporada 2025

O volante Barba, de 25 anos, e Matheus Nunes, de 21, são outras duas peças para compor o elenco da Lusa. Barba, revelado pelo Novorizontino, foi um dos jogadores do Tigre presentes nos acessos à Série B e Série C do Campeonato Brasileiro, e Série A1 do Paulistão.

Já Matheus Nunes foi revelado na base do Santos. O jovem jogador conquistou o Paulista sub-20 com o Peixe.

Por fim, aparece o atacante Everton, de 22 anos. Revelado pelo Red Bull Bragantino, o jogador defendeu o Vila Nova na Série B.