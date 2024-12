Após acordo por fim de contrato, Palmeiras prepara homenagem para Dudu

O Palmeiras prepara uma homenagem para o atacante Dudu, que teve sua saída anunciada pelo clube paulista nesta quinta-feira. O Verdão deverá preparar uma ação especial após o atacante voltar de viagem dos Estados Unidos.

De acordo com apuração da Gazeta Esportiva, Dudu deverá retornar ao Brasil antes do natal. No entanto, as datas para a preparação da homenagem ainda serão alinhadas.

Dudu e Palmeiras entraram em comum acordo pela rescisão do contrato, que tinha duração até o final de 2025. Agora, a tendência é que o atleta feche com o Cruzeiro, que demonstra interesse em sua contratação desde junho. O jogador, inclusive, chegou a ser anunciado pelo time mineiro, mas voltou atrás para seguir no Verdão. O Santos é outro time que também mira a contratação do ex-palestrino.