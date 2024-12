Ex-técnico da seleção da Inglaterra critica Pep Guardiola: 'Muito arrogante'

Se a atuação do Manchester City dentro dos gramados vem rendendo críticas ao treinador Pep Guardiola, o jeito do técnico fora das quatro linhas também está sendo questionado. O ex-treinador da seleção inglesa, Fabio Capello, comentarista da Sky Sports, chamou o espanhol de "muito arrogante e presunçoso", e afirmou que ele gosta de aparecer mais do que os atletas.

"Às vezes, ele até perdeu troféus porque queria provar que era ele quem estava ganhando e não os jogadores, então ele tirou figuras-chave do time nos grandes jogos. Isso foi, na minha opinião, uma tentativa de tirar os holofotes e o crédito do seu time", criticou Capello.

O ex-técnico chegou a elogiar o espanhol em um de seus comentários, mas acompanhado de uma ressalva. "Guardiola é um ótimo treinador, mas ele é muito arrogante e presunçoso", afirmou o italiano.

As críticas de Capello também foram direcionadas para o goleiro da equipe, o brasileiro Ederson. "Ele tem talento, mas é tão arrogante que comete esses erros por excesso de confiança e por tentar se exibir, como dar um toque de calcanhar quando está sob pressão."

A declaração foi feita após a nova derrota do City para a Juventus, por 2 a 0, na Liga dos campeões. O time está na 22ª posição e conquistou apenas oito pontos em 18 disputados. São duas vitórias, dois empates e duas derrotas na competição.

No Campeonato Inglês, a situação também não é boa. O time está em quarto lugar com 27 pontos, oito a menos do que o líder Liverpool, e venceu apenas um dos últimos cinco jogos.