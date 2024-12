São Paulo tem 7º melhor aproveitamento do País considerando todos os torneios

Passado o título da Supercopa do Brasil, a situação do São Paulo complicou sob o comando do técnico Thiago Carpini. O treinador, inclusive, acabou demitido em abril, após eliminação precoce no Campeonato Paulista, para o Novorizontino, nas quartas de final, e o início instável no Campeonato Brasileiro e Libertadores. Seu aproveitamento à frente do Tricolor foi de 50% (sete vitórias, seis empates e cinco derrotas).

O argentino Luis Zubeldía foi o escolhido para suceder Thiago Carpini no São Paulo. A chegada do treinador trouxe novos ares para o elenco, que engatou uma sequência de 12 jogos de invencibilidade, ficando sem amargar uma derrota por quase dois meses.

Com Zubeldía, o São Paulo chegou às quartas de final da Copa do Brasil e Libertadores, fase em que a diretoria havia traçado como meta esportiva para 2024. Já no Campeonato Brasileiro, o Tricolor ficou em sexto lugar, também atendendo às expectativas da alta cúpula do clube, garantindo vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores.