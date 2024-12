Ex-técnico do Real Madrid detona Guardiola: 'Arrogante e presunçoso'

Fabio Capello, técnico com passagens por Real Madrid e seleção inglesa, fez críticas a Pep Guardiola, do Manchester City. Hoje comentarista na emissora Sky Sports, o italiano analisou o trabalho do espanhol após a derrota para a Juventus, na última quarta-feira (11).

Guardiola é um grande treinador, mas é muito arrogante e presunçoso. Às vezes até perdeu títulos porque queria mostrar que foi ele quem ganhou e não os jogadores. Deixou fora de jogos importantes peças-chave do time. Na minha opinião, é uma tentativa de tirar protagonismo e mérito da sua equipe. Talvez os jogadores não aguentem mais o Guardiola porque, a certa altura, ele não tem mais nada de novo para lhes dar. Fabio Capello à Sky Sports

Guardiola renova, mas City vive má fase

Pep Guardiola vive seu pior momento no Manchester City. Mesmo assim, renovou o contrato até a metade de 2027 com o clube inglês.