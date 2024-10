Com Messi tímido, Argentina cede empate à Venezuela e prejudica Brasil

Funcionários tentam tirar água do gramado do Monumental Maturín antes de Venezuela x Argentina Imagem: Edilzon Gamez/Getty Images

Poças vencem jogadores (e dão trabalho ao árbitro). O início da partida teve a água como protagonista. Pesado, o campo dificultou ações bastante simples, como passes curtos e conduções — até Messi sucumbiu às poças em uma cobrança de falta. O resultado foram as consecutivas faltas marcadas por Gustavo Tejera: foram nove infrações assinaladas em apenas 10 minutos.

Bola parada resolve para a Argentina. Sem engatar ritmo, a atual campeã mundial apostou no chuveirinho e acabou premiada. Messi cobrou falta para dentro da área, e Romo espalmou nos pés de Osorio. Oportunista, Otamendi aproveitou o novo desvio e, sem qualquer dificuldade, empurrou para o fundo do gol: 1 a 0.

Otamendi comemora gol em Venezuela x Argentina, confronto das Eliminatórias Imagem: JUAN BARRETO / AFP

Rondón com azar. O atacante da Venezuela teve três boas chances de gol, mas ficou no quase em todas. Primeiro, ele finalizou quase que sem querer ao bloquear um chute do zagueiro Pezzella, mas viu a bola ir para fora. No lance seguinte, Rondón acabou travado pelo adversário na hora da batida. O camisa 23 ainda parou em Rulli após cobrança de falta.

Mandantes melhoram. O 2° tempo começou com os venezuelanos encurralando os argentinos, que precisaram contar com o reflexo de Rulli para manter o placar inalterado. O goleiro brilhou após Herrera cabecear à queima-roupa — o meio-campista arriscou novamente minutos depois, mas também parou no adversário.