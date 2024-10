Messi e Soteldo discutem e são contidos por zagueiro do São Paulo; veja

Messi e Soteldo bateram boca durante o empate entre Venezuela e Argentina, disputada na última quinta-feira (10), pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O que aconteceu

A discussão aconteceu ainda com bola rolando. Jogadores das duas seleções tiveram alguns desentendimentos enquanto José Martínez, volante do Corinthians, era atendido no gramado.

Messi e Soteldo se encararam. O argentino colocou a mão atrás da cabeça do venezuelano, que não gostou.