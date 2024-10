'Estive morto': ex-jogador de 26 anos narra paradas cardíacas em campo

O ex-zagueiro sérvio Dragisa Gudelj relatou o drama que passou ao sofrer duas paradas cardíacas em campo. Ele precisou se aposentar precocemente aos 26 anos.

O que aconteceu

Gudelj sofreu a primeira parada cardíaca em março do ano passado e ficou mais de três minutos sem pulso. O então jogador do Córdoba caiu no gramado ainda no começo do jogo contra o Racing de Ferrol, pela segunda divisão da Espanha, e gerou preocupação.

Ele "nasceu de novo" após a equipe médica usar o desfibrilador duas vezes em campo. Em entrevista ao AS, o sérvio contou que sentiu que estava "se perdendo", mas que teve a impressão de que tudo durou um segundo e levantou querendo voltar para a partida.