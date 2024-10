Quanto o torcedor do Corinthians pagaria por dívida do estádio em vaquinha?

O que deveria ser feito pelo clube é um saneamento das contas. Uma maior racionalização da gestão do clube poderia ter um efeito notável de ganho de credibilidade, fazendo com que mais e melhores parceiros se aproximem do clube para negociar contratos. Do lado da receita, nos últimos seis anos houve um aumento expressivo dos valores, mas ainda há margem para melhora. Renato Augusto Ricarti da Silva

Já Costa, acredita que uma campanha de arrecadação específica pode ser mais eficaz do que pequenas doações mensais. "Porque em longo, as pessoas desistem de contribuir", afirma. Para Cesar Grafietti, há diferentes fatores que podem corroborar para o sucesso da empreitada.

Normalmente as vaquinhas são processos relacionados ao estímulo para que soluções mais estruturadas surjam. E, obviamente, o eventual sucesso depende de diversos fatores, que vão do objetivo ao valor da causa, passando pela renda média do país, dos torcedores. Existem alguns casos que parecem vaquinhas mais bem estruturadas, como um crowdfunding que o Watford, clube da 2ª divisão inglesa, está captando. A ideia é vender parte do controle acionário para os participantes.

Há o caso do Clivense, da 5ª divisão italiana, que lançou um crowdfunding para iniciar o clube e conseguiu alcançar o objetivo. Há outros, mas sempre em valores bem menores que os R$ 700 milhões de dívida da Neo Química Arena. O Vasco já passou por um processo de captação semelhante para construção do CT e teve um aspecto positivo.

Cesar Grafietti, economista e consultor em gestão esportiva

Os números por classe social

De acordo com a pesquisa Datafolha do ano passado, o Corinthians tem a segunda maior torcida do Brasil com 15%. O Flamengo lidera com 21%.