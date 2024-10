Imagens de atletas do Corinthians são usadas em golpe da vaquinha da arena

Imagens de jogadores do Corinthians estão sendo usadas em tentativas de aplicação do golpe da vaquinha para pagar a dívida do clube com a Caixa Econômica Federal. O débito é relacionado à construção da Neo Química Arena. A coluna constatou dois casos assim, com Hugo Souza e André Carrillo.

No Instagram, uma dublagem em vídeo no qual aparece o goleiro é usada para dizer que o pix para doações está liberado. A postagem foi feita em um perfil que tenta se passar pelo da Gaviões.

"Fiel torcida, Hugo, aqui, passando para avisar que o projeto de quitação da Neo Química foi aprovado em parceria com a Caixa Econômica Federal. O Pix para contribuição foi liberado. Clique em saiba mais e faça a sua contribuição", diz a voz que imita Hugo.