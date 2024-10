Como Corinthians termina o Brasileiro se repetir reta final do 1º turno

O Corinthians despachou o Athletico-PR, saiu da zona do rebaixamento do Brasileirão e respirou um pouco aliviado, mesmo que provisoriamente. O Alvinegro paulista, no entanto, seguirá se preocupando com o Z4 se, nos oito jogos restantes, repetir o resultado que teve na reta final do 1º turno.

Situação e risco na tabela

O Corinthians foi a 32 pontos e dormiu em 16º, mas pode voltar à zona perigosa. Três adversários que estão atrás ainda jogam nesta rodada, mas só o Vitória pode ultrapassá-lo. Atlético-GO e Cuiabá fazem um confronto direto no Z4, mas ainda estão distantes, enquanto o time baiano, com 29 pontos, pode ficar à frente do clube do Parque São Jorge no critério de desempate se bater o Bragantino.

O resultado fez a equipe comandada por Ramón Díaz ver o risco de rebaixamento despencar provisoriamente. O Alvinegro paulista começou a rodada com mais de 60% de probabilidade de queda, e agora tem 45%, de acordo com o cálculo do Departamento de Matemática da UFMG. O número deve mudar, para cima ou para baixo, dependendo dos resultados dos demais jogos da 30ª rodada.