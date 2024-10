Câmera tremendo? Time da base é 'escalado' para testar solução na Série B

O Brusque pediu para que jogadores das categorias de base do clube "imitassem torcedores" ao redor da nova estrutura de apoio às câmeras de transmissão no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. O teste foi realizado nesta sexta-feira (18), dias após a polêmica do balanço da imagem na transmissão durante jogo da Série B.

O que aconteceu

Depois do treino, jovens da base do Brusque foram convocados para verificar a nova estrutura montada ao redor da torre de transmissão. Segundo apuração do UOL, o clube não poderia chamar torcedores para que o teste fosse realizado e, portanto, utilizou a participação dos garotos, que imitaram a euforia em "momento de gol" para entender se as câmeras ainda balançariam durante o próximo duelo.

A estrutura tem sido aprimorada desde terça-feira (15), após o episódio que viralizou durante vitória do Brusque sobre o Ituano, na véspera. Na ocasião, a imagem da transmissão do duelo ficou "tremendo" porque o suporte central que segurava a cabine, localizado no meio da arquibancada, não conseguiu permanecer imóvel em meio ao ânimo dos torcedores.