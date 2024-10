Como clássico com Flu pode ajudar Fla para decisão contra o Corinthians

Antes da semifinal da Copa do Brasil no domingo, o Flamengo tem um clássico importante pela frente. A partida com o Fluminense, hoje (17), 20h, no Maracanã, pode dar respostas importantes para o técnico Filipe Luís na montagem do time que vai tentar garantir a vaga na final do torneio mata-mata.

O que aconteceu

O Fla terá desfalques importantes para a partida. Gerson, De la Cruz e Erick Pulgar estão fora após jogarem pelas seleções nas Eliminatórias. A comissão reavaliou os convocados e ainda tem Varela como dúvida. Gonzalo Plata e Arrascaeta podem ser opções entre os reservas. Isso dará espaço para alguns atletas.

Filipe Luís teve vários dias para treinar pela primeira vez no Flamengo. Como assumiu em uma semana cheia, ele teve apenas dois treinos com o elenco completo antes dessa pausa. Agora, teve atividades longas, com foco na parte física e na intensidade para mostrar o que quer em campo.