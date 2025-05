Ponta do Remo ficará na UTI por tempo indeterminado após choque; veja lance

O ponta Jaderson, do Remo, ficará na UTI do Hospital Porto Dias, em Belém, por tempo indeterminado. A informação foi divulgada pela própria equipe paraense na noite de hoje.

O que aconteceu

O jogador de 24 anos protagonizou um choque com Novillo, zagueiro do Paysandu, durante o clássico válido pela final do Campeonato Paraense. O duelo acabou em 3 a 2 para o time de Jaderson e ocorreu na última quarta-feira.

O camisa 10 acabou batendo a parte de trás da cabeça no rosto do oponente em uma dividida pelo alto. Os dois caíram e geraram preocupação imediata por parte dos companheiros — o árbitro paralisou o jogo e ativou o protocolo de concussão.