Gabi pede 'tempinho para descansar a cabeça', antes de iniciar novo ciclo na seleção de vôlei

Na lista de 30 jogadoras inscritas pelo técnico José Roberto Guimarães para a disputa da Liga das Nações de Vôlei a partir de junho, a ponteira e capitã Gabi quer um tempo ausente das quadras após longa e desgastante temporada com o Conegliano, da Itália, finalizada no domingo. Sem esconder sua euforia por voltar a defender o País em um novo ciclo olímpico, a experiente jogadora admite que precisa, antes, de "um tempinho para descansar a cabeça."

Em sua primeira temporada no voleibol italiano, Gabi não tem do que reclamar. Foi eleita a MVP das finais do campeonato local e apontada como a melhor ponteira da Liga dos Campeões. Sua performance rendeu todos os títulos disputados: Supercopa Italiana, Copa Itália, Campeonato Italiano, Mundial de Clubes e Liga dos Campeões da Europa.

De volta ao País, a ponteira não deve participar dos treinos preparatórios dos próximos dias. Zé Roberto convocou Jheovana, Kisy e Tainara (opostas); Macris e Roberta (levantadoras); Ana Cristina, Helena e Julia Bergmann (ponteiras); Diana, Julia Kudiess, Lorena e Luzia (centrais); e Kika e Laís (líberos) para as atividades. Gabi deve ser uma das principais estrelas da renovada equipe nacional, mas com apresentação ainda em data indefinida por pausa para "férias."