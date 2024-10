Luiz Henrique titular e Danilo fora? PVC explica novas mudanças na seleção

O Brasil encara o Peru nesta terça-feira (15), no Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa, com novas mudanças no time de Dorival Jr. No De Primeira, o colunista Paulo Vinícius Coelho explicou como a seleção deve jogar contra os peruanos, que têm na defesa seu ponto forte.

PVC apontou que Dorival Jr. deve apostar em Luiz Henrique titular e sacar Danilo da equipe para entrada do jovem Vanderson, 23 anos, que pode pintar como novidade na lateral direita. A dupla de volantes também será outra em relação ao time que venceu o Chile de virada, com as entradas de Bruno Guimarães e Gerson.