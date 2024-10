CR7 comete gafe com ex-clube em conversa com novo goleiro do Barcelona

Cristiano Ronaldo acabou debochando de um ex-clube em uma declaração durante conversa com Wojciech Szczesny, novo goleiro do Barça.

O que aconteceu

CR7 brincou sobre o retorno do polonês aos gramados: "Teve que se aposentar para ir a um clube grande". O goleiro de 34 anos havia anunciado sua aposentadoria no final da temporada passada, mas fechou com o clube catalão pouco mais de um mês depois para ocupar a vaga do lesionado Ter Stegen.

O atacante fez o comentário ao se encontrar com Szczesny no jogo entre Polônia e Portugal, pela Liga das Nações. CR7, que foi titular e fez gol na vitória por 3 a 1, teve a interação com o goleiro, que não foi convocado, no interior do Estádio de Varsóvia. O polonês estava acompanhado de crianças, que tiraram foto com o astro português enquanto os adultos conversavam. O momento foi filmado e viralizou nas redes sociais.