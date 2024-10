Brasileirão só fica atrás de potências e é sexta liga mais forte do mundo

O Campeonato Brasileiro está muito perto do top 5 do futebol internacional, de acordo com um estudo da Opta Analisys.

O que aconteceu

O Brasil tem a sexta liga mais forte do mundo. O levantamento foi feito levando em consideração a classificação média de todos os clubes que disputam as elites nacionais, em uma escala de zero a 100.

O Brasileirão ganhou três posições e agora só fica atrás do 'Big Five' europeu. No último estudo, feito em março, a liga brasileira aparecia em nono, atrás de países como Bélgica, Portugal e Dinamarca, que agora ficaram para trás — naquela época, foram levados em consideração apenas os jogos dos Estaduais. Agora, registrou 80,8 pontos e colou no top 5.