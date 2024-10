CR7 marca, Portugal faz 3 a 1 na Polônia e segue invicto na Liga das Nações

Como foi o jogo

O time da casa tentou pressionar nos minutos iniciais, mas em pouco tempo era Portugal quem mandava no jogo. Após tentativas perigosas que pararam no goleiro polonês, Bernardo Silva precisou de um chute preciso, no canto, para abrir o placar. O cenário da partida manteve-se o mesmo e o segundo gol veio com Cristiano Ronaldo, que estava bem posicionado para pegar um rebote e só empurrar para dentro. O camisa 7 marcou pelo terceiro jogo seguido com a seleção.

Classificação e jogos Liga das Nações

A Polônia voltou a ter dificuldades para quebrar a marcação portuguesa no segundo tempo. A insistência teve efeito já na reta final da partida, e o gol do time da casa finalmente saiu com Zielinski. A empolgação durou pouco tempo, já que minutos depois Portugal aumentou a vantagem com um azar de Bednarek, que marcou contra ao tentar cortar um cruzamento.

Lances de destaque

1 x 0. Após cruzamento aos 25 minutos do primeiro tempo, Bruno Fernandes ajeitou de cabeça para Bernardo Silva. O camisa 10 de Portugal finalizou de primeira, longe do alcance do goleiro.

2 x 0. Aos 37 minutos, Rafael Leão fez bola jogada individual deixando três marcadores para trás. A finalização parou na trave, e Cristiano Ronaldo apareceu na hora certa para alcançar a sobra e deixar o segundo de Portugal.