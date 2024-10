Corinthians: Denúncia de desvio em sócio-torcedor pode ser levada ao MP

Presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Jr. estuda levar a denúncia de desvio no sócio-torcedor do clube ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

O que aconteceu

O UOL apurou com fontes do Conselho que Tuma tem a intenção de acionar as autoridades para aprofundar a investigação. Inicialmente, os dados sobre o desvio no Fiel Torcedor foram apresentados em relatório das Comissões de Justiça e de Marketing, na última segunda-feira (7).

O que mais chama atenção do presidente do CD é a inatividade da Interface de Programação de Aplicativos (API) do site Fiel Torcedor. O sistema que identifica os CPFs dos compradores e autoriza o acesso foi desativado a pedido da atual diretoria. Atualmente, a liberação da venda da primeira leva de ingressos é feita de forma manual.