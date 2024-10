Milagre de jovem que superou coma por amor ao Flu e a Fred vira filme

Suas únicas lembranças de antes da doença foram o ídolo Fred e o título brasileiro de 2010, do Fluminense. Os profissionais da medicina, então, passaram a usar esse amor pelo clube e pelo atacante para estimulá-lo mentalmente. Milagrosamente, o jovem recuperou seus movimentos, a fala e hoje vive uma vida saudável.

Gabriel já teve a oportunidade de conhecer Fred pessoalmente. O ídolo, hoje aposentado, acompanhou a produção do filme e vive a expectativa de ver nas telas de cinema a história que mais o comoveu como pessoa.

Ter o Fred no filme 'Inexplicável' foi algo especial para nós e, principalmente, para o Gabriel Varandas. Como torcedor apaixonado pelo Fluminense e pelo futebol, Gabriel encontrou no Fred uma grande fonte de inspiração durante sua recuperação, o que o ajudou a seguir forte em momentos difíceis. A presença do Fred no filme simboliza essa conexão emocional e reforça a mensagem de superação. Recriar essa cena real foi emocionante, e temos certeza de que todos os amantes do futebol vão se identificar com essa história

Fabrício Brittar, diretor do filme, ao UOL

Elenco estelar com Letícia Spiller e mais

"Inexplicável" conta com um elenco estelar. Léticia Spiller interpreta Yanna, a mãe de Gabriel; Eriberto Leão vive Marcus, o pai do menino; Miguel Venerabile é o jovem Gabriel Varandas; André Ramiro atua como Dr. Christian, médico que luta pela vida do jovem jogador; e Suely Franco é Suelene, a avó de Gabriel.