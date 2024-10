Reeleito, Paes ajuda Fla e Vasco, faz acordo com Botafogo e dialoga com Flu

Paes: 'Futebol é uma atividade econômica muito importante'

Começamos, no início do ano que vem, a reforma de São Januário, fruto de uma parceria da Prefeitura com o Vasco. Agora fechamos essa parceria com o Flamengo, já fizemos a extensão e a transferência da concessão do Botafogo, estamos em negociação com o Fluminense, com os clubes menores do Rio também. Estamos fechando o projeto do Ítalo Del Cima, a Portuguesa ganhou as arquibancadas ampliando o seu estádio. Entendemos que o futebol é uma atividade econômica muito importante no Rio. Ano passado foram R$ 4 bilhões que o futebol movimentou, metade disso vindo do Fla. Portanto, isso ativa a economia, gera emprego e é muito importante para nossa cidade

Eduardo Paes