Hernan: Corinthians vê melhora e pressiona; demissão de Ramón é improvável

O Corinthians está jogando bem. Na análise do Ramón Diaz, mesmo o Corinthians não conseguindo os resultados, ele entende que o Corinthians vem numa evolução. O que se ouve na cúpula? Confiança das copas no Brasileirão, é um ajuste ou outro para o time engrenar, o problema é que o tempo está ficando curto. E aí a direção está começando a pressionar para tudo quanto é lado. Precisa vencer, precisa vencer. A cobrança está sendo alta dentro do CT hoje. Essa semana de Data Fifa vai ter uma cobrança no seguinte sentido: o time precisa não só jogar bem, mas principalmente vencer os jogos e não chegar no clássico contra o Palmeiras desesperado pelo resultado. Mudança de técnico nesse momento me parece totalmente improvável, na análise da cúpula do Corinthians. André Hernan

