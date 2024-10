Arnaldo: Zubeldía depende da vaga na Libertadores para ficar no São Paulo

A permanência de Luis Zubeldía no comando do São Paulo para a próxima temporada vai depender da vaga na Libertadores, destacou o comentarista Arnaldo Ribeiro, no Posse de Bola. O treinador tem contrato até 2025, mas vem sendo fritado dentro do clube, disse ele.

'Zubeldía na fritura': "É como se o Zubeldía dependesse de cada jogo do São Paulo depois desse processo de fritura. As atenções se voltam para ele nesse período em que o time não vai jogar. Tem muito time que pega essas paradas e troca treinador, né? Vamos ver como é que vai ser a semana nessas reuniões de planejamento, tem um monte de gente convocada para a Data Fifa também".

'Permanência de Zubeldía depende da vaga no G6': "Convenhamos, o São Paulo jamais esteve no G4, a briga é mais pelo G6. O Cruzeiro perdeu, o Bahia perdeu do Flamengo e o Inter empatou com o Corinthians. Para o confronto entre os dois, esse ponto para o Inter não foi bom. Acho que a permanência do Zubeldía, se eles [diretoria] não inventarem alguma moda nesse nesse intervalo, vai depender da classificação para Libertadores entre os seis. Na prática, está colocado desta forma".