Zubeldía rebate críticas e quer foco no Brasileirão para ir a Libertadores

Luis Zubeldía falou após derrota do São Paulo para o Cuiabá sobre erros cometidos pela equipe e busca por vaga à Libertadores, no Brasileirão.

O que aconteceu

Treinador afirmou que gols sofridos ditaram o rumo que tomou o confronto: "Viemos ganhar, para somar três (pontos). O gol precoce e o gol ao final do primeiro tempo marcaram praticamente o andar da partida. Nosso defeito foi permitir essa situação. Nessa reta final é necessário ficar muito atento a esses detalhes".

"No Brasileirão estamos indo com todas as forças para ir a Libertadores", disse Zubeldía. "Temos que corrigir coisas, com certeza. O São Paulo recebe as críticas por cair nas quartas de final, e não a forma (que caiu). Não tenho problema com críticas, mas fomos bem (no torneio sul-americano). Queremos classificar para a Libertadores, mas não vai ser fácil", concluiu ainda, trazendo como objetivo principal da equipe a busca pela vaga no torneio sul-americano.