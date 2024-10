Abel vê empate injusto do Palmeiras: 'Maior dificuldade foi o goleiro'

Falta de intensidade

"Do outro lado temos um adversário que joga pela vida. Se dormir um pouco pode cair de divisão. Não jogamos sozinhos. Esse adversário lutou até o fim no ano passado para ser campeão. Fecharam bem os espaços, defendeu de um jeito diferente hoje. Jogou mais no nosso erro na primeira parte. Fica claro que as grandes oportunidades foram nossas. Cabeceio do López, cabeceio do Mauricio, um nos pés do Rony e outra do Dudu que o goleiro deles segurou o empate. Mais um jogo que se resume em eficácia, apesar do Palmeiras ser uma das equipes que mais faz gols. Não fizemos o gol nessas quatro chances e saímos com o empate".

Confronto direto com o Botafogo

"A ideia não é essa, é um jogo de cada vez. Somar pontos a cada jogo. Se o Botafogo fizer mais pontos é dar os parabéns. Todos sabem do investimento deles após o ano passado que não ocorreu bem. Estão à frente nesse momento por mérito. Se chegarem no final assim, tudo bem, não há problema nenhum. Não espero o jogo contra eles, é um jogo de cada vez. Fomos quem mais criou e hoje não fomos eficazes como devemos ser".

Perda de duelos

"O adversário foi mais agressivo nos duelos. Se defendeu muito bem. Não olhei para os números ainda, mas eles valem o que valem. O que vale no fim é o gol que entra. Poderíamos ter tido 10 oportunidades, sem fazer gol não adianta nada. Na minha opinião, merecemos e deveríamos ganhar pelas oportunidades criadas. Não marcamos nessas quatro oportunidades: López de cabeça na pequena área, Mauricio, Rony na pequena área e no fim a finalização do Dudu. Sou pragmático. Em quatro chances temos que fazer gols".