Diniz e Flu: reencontro frio com arquibancada, mas caloroso nos bastidores

A pouco menos de duas horas antes do jogo, dois tricolores conversavam na rampa da Uerj — já sob as primeiras gotas de chuva da noite de futebol no Maracanã.

-- Se a gente não ganhar hoje, tamo f...

-- Mas muito. Trabalhei hoje p... o dia inteiro porque viria neste jogo.

-- Pô, mas o Mano no ano passado deu um nó no Diniz. Não é possível que agora não vai dar.

-- Já tenho a legenda da foto pra depois do jogo. "Eu já sabia, mas vim de trouxa".

E lá seguiram Matheus (estava escrito nas costas da camisa) e seu amigo para o acesso da torcida do Fluminense para o reencontro com o técnico com quem comemoraram o título da Libertadores do ano passado.