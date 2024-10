Estádio do Flamengo: clube assina termo de posse do terreno do Gasômetro

O Flamengo assinou o termo de posse do terreno do Gasômetro nesta quinta-feira (3), no Rio de Janeiro. Foram duas cerimônias: primeiro no Centro de Operações Rio e depois no local onde o clube vai construir o futuro estádio próprio.

O que aconteceu

A primeira parte do dia teve o presidente Lula por vídeo, além do prefeito Eduardo Paes e do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, presencialmente. Em reunião, Governo Federal, Prefeitura do Rio e Flamengo formalizaram o acordo de posse do Gasômetro.

Depois, a Prefeitura entregou as chaves do terreno ao Flamengo. Essa parte da cerimônia aconteceu no exato local onde o clube vai iniciar a construção do estádio. O prefeito Eduardo Paes não participou deste evento por conta da legislação eleitoral. Estiveram presentes outras figuras ligadas à prefeitura e o clube, além de torcedores.