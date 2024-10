Prefeito do Rio anuncia acordo para Fla tomar posse do terreno do estádio

A cerimônia da posse acontecerá entre o fim da manhã e começo da tarde. Segundo Paes, o presidente Lula "entrou pesado nessa história e ajudou a costurar esse acordo".

O prefeito carioca salientou que, após a posse provisória, "a Prefeitura vai ter que aprovar uma lei na Câmara, tem uma coisas para fazer". Ele, porém, afirmou que "nada que a gente não resolva".

O anúncio foi feito em um vídeo publicado no Instagram. Paes não deu certeza sobre a participação na cerimônia devido a algumas regras eleitorais.

O leilão do terreno aconteceu no dia 31 de julho, após a prefeitura conseguir uma liminar. No dia anterior, a Justiça tinha suspendido o movimento. O juiz citou que o Município não poderia "desapropriar bens de propriedade de empresa pública federal, sem a prévia autorização do Presidente da República, mesmo que não sejam utilizados diretamente na prestação de serviço público". Ele avaliou que o "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está configurado".

Na semana do leilão, o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou a entrada no movimento. A votação teve 602 votos a favor e 33 contra, além de quatro abstenções. Uma estimativa de inauguração foi apresentada para 15 de novembro de 2029, quando o Flamengo completará 134 anos. O aporte previsto é de R$ 1,7 bilhão.