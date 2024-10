Não é só CBF: como Corinthians e Fla viram ruir tentativa de amizade

Em julho, Rubão, que já havia sido demitido da equipe paulista, chegou a conceder entrevista em um podcast alegando que o Rubro-Negro queria "se livrar" de jogador.

O Flamengo queria se livrar do Gabigol, mas não queria romper com ele. O Gabigol não queria romper com o Flamengo. Aí nos colocaram na parada. Um dia cheguei para o Vilaron [ex-superintendente de comunicação] e falei: 'Vamos acabar com essa farra? Vamos falar que a gente não quer mais o Gabigol'. Já tinha contato, tinha conversa com o Junior [Pedroso, empresário do Gabigol], mas não tinha nada certo. O Junior falava: 'Primeiro vocês têm que conversar com o Flamengo'. Eles ficavam usando a gente de ponte.

Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians, em entrevista ao Alambrado Alvinegro

Fla desdenha de recurso do Corinthians

Por fim, o último ato da briga extensa aconteceu na última terça-feira (1º), quando o Flamengo se pronunciou sobre o recurso do Corinthians no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) contra decisão da CBF, que mudou as datas previamente selecionadas para o jogo de volta da Copa do Brasil.

Em coletiva de imprensa, Marcos Braz desdenhou da ação corintiana, afirmando que a pressão "não vai adiantar nada".