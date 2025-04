Norris amplia domínio da McLaren e vence treino livre; Bortoleto leva susto

Lando Norris ampliou o domínio da McLaren nos treinos treinos livres e foi o mais rápido na terceira e última sessão para o GP do Japão de Fórmula 1, na madrugada deste sábado.

Norris teve a melhor volta, com 1min27s965. O top-3 foi completado por Piastri, também da McLaren, e George Russell, da Mercedes.

O brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 17° e teve um susto no final da sessão. Ele fazia volta rápida quando encostou com uma roda na grama e viu o carro balançar, mas se manteve na pista. O piloto se comunicava com a equipe pelo rádio no momento e deu um grito seguido de uma fala sobre achar que algo tinha quebrado no carro — nada quebrou.