Treino de classificação do GP do Japão da F1 2025: veja onde assistir

A McLaren chega com moral para o GP do Japão após a dobradinha conquistada na China. Oscar Piastri foi o vencedor do circuito, com Norris ficando em segundo.

O brasileiro Gabriel Bortoleto ainda tenta os primeiros pontos. Ele terminou a prova anterior na 17ª colocação, mas ganhou três posições com as punições de Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari) e Pierre Gasly (Alpine), que acabaram desclassificados.

Treino classificatório -- GP do Japão 2025