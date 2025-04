Norris é o mais rápido no terceiro treino livre em Suzuka; Bortoleto termina em 17º lugar

O favoritismo da McLaren para conquistar a vitória no GP do Japão aumentou ainda a mais neste sábado depois que o britânico Lando Norris (1min27s965) foi o mais rápido no terceiro treino livre, seguido pelo australiano Oscar Piastri, seu companheiro de equipe. Norris já havia liderado o primeiro treino livre ma sexta-feira, enquanto Piastri foi o melhor na segunda sessão.

O britânico George Russell, da Mercedes, terminou na terceira colocação à frente do monegasco Charles Lclerce, da Ferrari e do holandês tetracampeão Max Verstappen, da Red Bull.

O britânico heptacampeão Lewis Hamilton levou a Ferrari para a sexta posição à frente do tailandês Alexander Albon, da Williams, e do francês Pierre Gasly, da Alpine.