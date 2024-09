Felipe Melo nega ter constrangido torcedor do Botafogo: 'Sou inocente'

O jogador é suspeito de ter constrangido um adolescente após ele se dizer torcedor do Botafogo. O caso teria ocorrido no último domingo, dia seguinte à derrota do time tricolor para o Alvinegro, pelo Brasileiro — Felipe Melo falhou no lance que gerou o gol da vitória.

O jovem estaria passeando com os cachorros em uma área comum do condomínio quando o fato ocorreu. Ele teria sido questionado pelo jogador para qual time torcia e, ao responder que era torcedor do Botafogo, foi alvo de intimidação e gritos do camisa 30, que também teria se aproximado ao rosto da vítima.

Em breve comunicado anterior, Felipe Melo já havia negado a ação. Ele se pronunciou rapidamente antes da partida contra o Atlético-MG, pela Libertadores.

Veja nota de Felipe Melo

"Ao longo da minha carreira de atleta profissional sempre fui exposto ao julgamento público por minhas condutas dentro e fora de campo. Como todo ser humano, cometi erros e acertos, mas, no final, acredito que meu profissionalismo e meu senso de humanidade sempre prevaleceram. Apesar do ônus que toda pessoa publicamente exposta carrega, devemos ter cuidado com os abusos de oportunistas. Jamais ofenderia um torcedor, seja ele do time que for, em um momento de lazer com a minha família. Quem suporta a pressão dentro de um campo de futebol e é multicampeão como eu não pode levar em consideração provocações de torcedores; ao contrário, as recebi com compreensão. Sempre existirão pessoas que se aproveitam de oportunidades para se beneficiar injustamente. O que tenho a dizer sobre o caso é que sou inocente; nenhuma palavra imputada a mim é real, e acredito fortemente no trabalho da polícia e na aplicação correta e justa da lei. "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará".

Veja nota da família da vítima, divulgada na quarta-feira

"Em representação da Srª Vanessa Ferreira, a equipe jurídica, vem a público esclarecer que por se tratar de interesse de menor de idade, detalhes do ocorrido não podem ser divulgados por se tratar de "segredo de justiça", porém esclarece que se mudaram recentemente para o Condomínio, em busca de segurança e liberdade para sua família, principalmente para o filho de 15 anos que foi intimidado e constrangido pelo jogador Felipe Melo.