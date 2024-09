São Paulo 'perde' mais de R$ 220 milhões com as eliminações nas Copas

As eliminações nas Copas do Brasil e Libertadores fizeram o São Paulo deixar de ganhar uma bolada em receitas. No cenário mais vantajoso ao Tricolor, com a conquista dos dois títulos, poderiam cair nos cofres R$ 223,3 milhões

O que aconteceu

O São Paulo foi eliminado nas quartas de final da Libertadores. O time de Zubeldía perdeu para o Botafogo, nos pênaltis, após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Os semifinalistas recebem US$ 2.300.000 (R$ 12,7 milhões).

A participação na final também rende boas quantias. O vice-campeão leva US$ 7.000.000 (R$ 38,8 milhões) e o campeão US$ 23.000.000 (R$ 127,7 milhões).