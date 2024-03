Prêmios aumentam e campeão da Libertadores vai faturar quase R$ 150 mihões

Em 2023, a vitória na final, apenas, trouxe ao Fluminense US$ 18 milhões (R$ 90 milhões).

Ao todo, o campeão da Libertadores 2024, se tiver entrado na fase de grupos, pode ganhar US$ 29,25 milhões (R$ 147 milhões).

Mas a conta total ganha um acréscimo por causa do bônus por vitória na fase de grupos. Esse valor saltou de US$ 300 mil para US$ 330 mil (R$ 1,65 milhão) por jogo vencido.

O jogo da final da Libertadores é o jogo com maior pagamento do mundo . Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol

Premiação da Libertadores 2024

Fase de grupos -- US$ 1.000.000 (R$ 5.030.000

Oitavas -- US$ 1.250.000 (R$ 6.287.500)

Quartas -- US$ 1.700.000 (R$ 8.551.000)

Semifinal -- US$ 2.300.000 (R$ 11.569.000)

Vice-campeão -- US$ 7.000.000 (R$ 35.210.000)

Campeão -- US$ 23.000.000 (R$ 115.690.000)

TOTAL CAMPEÃO -- US$ 29.250.000 (R$ 147.127.500)

Bônus por vitória na fase de grupos: US$ 330 mil (R$ 1.659.900)