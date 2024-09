Luciano queria bater pênalti perdido por Lucas; meia cita 'coisas de jogo'

Luciano, do São Paulo, revelou que pediu para bater o pênalti desperdiçado pelo meia Lucas ainda no 1° tempo da partida contra o Botafogo — o Tricolor foi eliminado da Libertadores pelos cariocas dentro do MorumBis.

O que aconteceu

Luciano chegou a pegar a bola assim que o pênalti foi assinalado por Dario Herrera, que confirmou a infração após revisão na cabine do VAR.

Lucas, no entanto, cobrou o pênalti e acertou a trave. O camisa 7 é o batedor oficial da equipe e, de acordo com o companheiro, se sentiu "confiante" no momento em questão. No lance em questão, o duelo estava em 1 a 0 para o Botafogo — que levou o empate na etapa final, mas venceu nas penalidades.