'Botafogo passou Flamengo e Palmeiras e é o time do momento', afirma Casão

O Botafogo ultrapassou Palmeiras e Flamengo e é o time do momento no futebol brasileiro, opinou o colunista Walter Casagrande, no Fim de Papo - Prorrogação. Para ele, o Glorioso eliminou o São Paulo da Libertadores com méritos e joga atualmente o melhor futebol do país.

'Classificação do Botafogo foi justa e com méritos': "O Botafogo merece pelo time que tem, pelo que vem fazendo, pela organização, pelo elenco, pela bola que está jogando, o Botafogo merece estar na semifinal. Gosto muito do modo como o Botafogo joga, acho o Almada um grande jogador, ele gosto do Luiz Henrique pra caramba, acho o Igor Jesus um ótimo centroavante, o John está pegando demais, a dupla de zaga é espetacular. Então, para mim, foi justíssimo, com mérito e vou torcer para o Botafogo ir pra final".

'Botafogo passou Palmeiras e Flamengo como time do momento': "O Botafogo é o time do momento no futebol brasileiro. Ele está em primeiro lugar no Brasileirão, o Palmeiras está na cola porque tem uma experiência, o Abel tem o time na mão, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas eu acho que o Botafogo passou o Palmeiras e o Flamengo como o time do momento. Por muitos anos, Palmeiras e Flamengo foram os times do momento no futebol brasileiro e até da América do Sul. O Botafogo, no futebol brasileiro, já é o time do momento e está se encaixando nesse grupo na América do Sul".