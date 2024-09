Quais as armadilhas para jogadores brasileiros que trazem dinheiro de fora?

Negócio da China

Para jogadores no mercado chinês, que já esteve muito mais badalado do que é atualmente, é bom prestar atenção se o pagamento está vindo por terceiros ou direto do clube, como deve ser.

"Se o contrato do cara é com o clube, o dinheiro tem que chegar no Brasil pela conta do jogador (do banco chinês para o brasileiro) ou direto da conta do clube chinês. Não pode chegar por um procurador", explica Marcio Cezar.

Qual o pulo do gato aí?

"Pegamos alguns casos. Eu travava. Se não me mandar o documento de que o cara é o diretor do clube, não vai entrar no país. Não posso deixar passar uma operação que eu senti o cheirinho ali. Não tá legal, não vai passar. Chegou o dinheiro e tem um contrato de trabalho que respalde? Tem. Beleza, tudo ok. Chegou por outra pessoa e dizem que é diretor do clube? Então me manda o documento do clube dizendo que ele é diretor do clube, provando a existência do contrato. Senão, não vai passar (na declaração de imposto), não tem como passar", completou.