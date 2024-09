Foi pênalti ou não? O que diz VAR em lances polêmicos de Flamengo x Peñarol

A Conmebol divulgou o áudio e as imagens do VAR de lances polêmicos na derrota do Flamengo para o Peñarol, no Maracanã, pela ida das quartas de final da Libertadores.

O que aconteceu

A partida teve dois possíveis pênaltis analisados, um para cada lado — nenhum deles foi marcado. Em ambos, o árbitro venezuelano Jesús Valenzuela estava próximo da ação e mandou o jogo seguir.

O primeiro foi em chute de Pulgar que pegou na própria mão dentro da área do Flamengo. Aos 5 minutos do segundo tempo, o volante chileno foi afastar a bola e jogou contra o braço, mas foi considerado "consequência do movimento".