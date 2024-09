Cruzeiro marca de voleio e cavadinha, bate Libertad fora e encaminha vaga

Lances importantes e gols

Kaio Jorge abre o placar com golaço e VAR: 1 a 0. O Cruzeiro saiu na frente com um chutaço de Kaio Jorge. O atacante recebeu nas costas da defesa adversário próximo ao bico direito da área, deixou a bola quicar e finalizou com um voleio. Ela encobriu Martín Silva e entrou. A arbitragem marcou impedimento em campo, mas o jogador estava em posição legal. Após auxílio do VAR, o tento foi validado.

Martín Silva salva o Libertad. Gabriel Verón brigou e ficou com a bola já dentro da área adversária. Ele, no entanto, foi travado por Martín Silva na hora do chute. A bola rebateu em Giménez e ia tomando o rumo do gol, mas o defensor da equipe paraguaia se recuperou a tempo e mandou para escanteio.

Lautaro Díaz, de cavadinha, amplia: 2 a 0. Em uma jogada toda do trio de ataque do Cruzeiro, Gabriel Verón deixou Lautaro Díaz cara a cara com Martín Silva. O atacante tocou de cavadinha na saída do goleiro adversário e saiu para comemorar.

Cássio seguro. Aguilar alçou bola na área cruzeirense, e Roque Santa Cruz apareceu livre para cabecear, mas mandou no meio, e Cássio pegou firme.

Perdeu! Roque Santa Cruz deixou Zé Ivaldo para trás e cruzou na segunda trave. Aguilar apareceu sozinho para cabecear e, mesmo com Cássio praticamente batido, cabeceou para fora.