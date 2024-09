Al-Hilal mantém inscrição de Lodi, e Neymar fica sem vaga na Liga Saudita

O UOL ouviu de fontes ligadas ao atleta e ao clube que o brasileiro deve retomar os treinos de contato total apenas em outubro, com previsão para voltar aos gramados, de forma paulatina, no mesmo mês. Jogar 90 minutos é um plano para novembro.

Caso o calendário seja cumprido, o camisa 10 poderia ficar mais de um ano fora de combate, algo inédito na carreira.

Neymar sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 17 de outubro do ano passado, durante o duelo entre Brasil e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A cirurgia de reconstrução do ligamento foi em 2 de novembro.

A CBF acompanha o processo de recuperação do atacante de perto e tem linha direta com o jogador e com seus fisioterapeutas. A entidade planeja enviar uma representantes até a Arábia Saudita para acompanhar o retorno de Neymar aos gramados. Ele é visto pelo técnico Dorival Júnior como peça fundamental na seleção brasileira.