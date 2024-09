Monaco usa expulsão e bate Barcelona em jogo com lambança e Yamal inspirado

Como foi o jogo

O 1° tempo foi bastante agitado, com expulsão e gols parecidos. Eric Garcia deixou o Barcelona com um a menos após lambança de Ter Stegen, e Akliouche abriu o placar após linda jogada pela esquerda. Yamal respondeu de maneira semelhante e deixou tudo igual — a etapa ainda teve gol impedido dos franceses.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Na etapa final, o Monaco controlou o ritmo e usou a vantagem a seu favor: pressionando e bombardeando a meta rival, os franceses chegaram ao segundo gol com o jovem Ilenikhena, de 18 anos, que substituiu Embolo e deu números finais ao placar.

Gols e destaques

Faltas e trapalhada geram expulsão. O duelo começou bastante truncado no Louis II, com cinco faltas e uma trapalhada que gerou expulsão de Eric Garcia: o zagueiro tentou consertar um passe errado de Ter Stegen, mas chegou atrasado e atingiu Minamino na entrada da área. Resultado? Cartão vermelho direto para o atleta do Barcelona. Para a sorte dos visitantes, a falta cobrada por Camara atingiu a barreira.

Fez a fila (e fez o gol). O Monaco aproveitou a vantagem numérica e não demorou muito para abrir o placar: aos 14 minutos, Akliouche recebeu lançamento do brasileiro Vanderson pela ponta direita, costurou a defesa em diagonal e, de perna esquerda, finalizou no contrapé do goleiro adversário: 1 a 0.