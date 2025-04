Sonnen alega que UFC fechou acordo para Jon Jones vs Aspinall: "Luta está acertada"

A história que se construiu sobre uma eventual superluta entre Jon Jones e Tom Aspinall se transformou em um dos assuntos mais debatidos do meio do MMA nos últimos meses, seja por fãs ou imprensa. Mas, ao que tudo indica, a novela pode estar próxima de um desfecho positivo. Ao menos é isto que indica Chael Sonnen. Ex-lutador do UFC e atualmente na posição de comentarista, o falastrão americano alegou que a alta cúpula do Ultimate chegou a um acordo para promover a unificação dos títulos dos pesos-pesados.

Em recente participação no quadro 'Good Guy/Bad Guy', da 'ESPN' americana, ao lado de Daniel Cormier, Sonnen afirmou que o duelo entre o campeão linear e o campeão interino até 120 kg já está negociado - já contando, inclusive, como uma data definida. O americano, porém, não compartilhou os detalhes do confronto - que surge como um dos mais aguardados pelos torcedores para 2025. Além disso, mesmo tendo seus atritos com Jon Jones no passado, Chael rechaçou a ideia de que o veterano esteja tentando evitar um embate com Aspinall.

"Não (não estou cravando que será na Semana Internacional da Luta). Mas estou confiante o suficiente para dizer a vocês que essa luta (Jones vs Aspinall) está feita. Essa luta está acertada, até mesmo sua data. Isso tenho confiança em dizer. Semana Internacional da Luta faria todo sentido. Eu, pessoalmente, do fundo do meu coração, sempre pensei que eles voltariam para Nova York. Jones diz muitas coisas para a imprensa. Mas quando ele recebe a ligação: 'Esse é o cara que você vai lutar, entendeu? Sim'. É isso que ele dirá. Qualquer outra notícia é falsa. Jon Jones não fugiu dessa luta. Queria que ele tivesse feito, adoraria criticá-lo. Mas ele não fugiu do Tom Aspinall", declarou Sonnen.