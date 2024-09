Champions: Atalanta e Arsenal empatam após sequência de milagres de goleiro

Lances importantes e gols

Carnesecchi salva duas vezes! Saka teve cobrança de falta próxima à área. O atacante do Arsenal bateu rasteiro, no canto do goleiro italiano, que mostrou tempo de reação para tirar com a ponta dos dedos. No rebote, ele apareceu de novo para abafar chute de Partey.

Raya defende pênalti, faz milagre e salva o Arsenal. Ederson foi derrubado por Partey dentro da área no começo do segundo tempo, e o pênalti foi marcado. Retegui bateu cruzado, mas Raya defendeu. No rebote, o atacante completou de cabeça, mas o goleiro dos Gunners se levantou a tempo e tirou em cima da linha.

Passou raspando! Cuadrado recebeu pela ponta esquerda e levou para o meio. O atacante colombiano bateu colocado, encobrindo Raya, mas a bola passou raspando o travessão do Arsenal.

Cuadrado tenta de novo. Em lance parecido com o anterior, o colombiano levou para o meio e finalizou colocado, mas dessa vez buscando o canto esquerdo baixo de Raya. A bola passou próxima à trave e saiu.

Martinelli perde chance clara. A resposta do Arsenal veio em seguida aos lances de Cuadrado. Sterling deixou Martinelli cara a cara com Carnesecchi. O atacante brasileiro optou por bater firme, mas acabou isolando.