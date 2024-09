Neymar calibrado: atacante mostra faro de gol em treino do Al-Hilal; veja

"Neymar está se preparando", publicou o Al-Hilal ao divulgar o vídeo. O jogador também mostrou o momento aos seus mais de 220 milhões de seguidores.

O planejamento é voltar a treinar em setembro, em outubro trabalhar coletivamente sem restrições e em novembro jogar normalmente.

Quando ele volta?

Se o atleta evoluir bem, a liberação ocorrerá ainda no próximo mês, um ano após a torção no dia 17 de outubro. A cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior ocorreu no dia 2 de novembro.

Um funcionário do Al-Hilal afirmou que Neymar segue normalmente o cronograma do clube. Ele negou a informação do jornal saudita Ariyadhiah sobre uma "recaída" do atleta.

Com esses prazos, o retorno para a seleção brasileira já na próxima Data Fifa (partidas em 10 e 14 de outubro) é improvável. A comissão técnica da seleção brasileira não pretende apressar o retorno de Neymar.