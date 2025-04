Fluminense anuncia parceria com Romário para empréstimo de jogadores ao América-RJ

O Baixinho defendeu as cores do Fluminense entre 2002 e 2004. Ele soma 77 jogos e 48 gols, incluindo o tento de número 900 de sua carreira.

"Muito feliz em receber o Romário, para mim sempre foi um grande ídolo. Quando eu era somente torcedor, sempre tive a vontade de vê-lo com a camisa do Fluminense, tive essa oportunidade de vê-lo jogando aqui, fazendo muitos gols. Depois nos tornamos amigos do futebol, é uma pessoa que eu respeito muito. Começamos a desenvolver uma ideia dos atletas que não estamos aproveitando no profissional, que a gente possa fazer uma parceria com algum clube do Rio para que pudéssemos ajudar. O Fluminense precisa fomentar o futebol do Rio como um todo, e os clubes considerados de menor investimento são muito importantes para que a gente encontre novos talentos. Sabendo da capacidade do Romário e da história do América, ligamos para ele e marcamos essa reunião. Que o América possa fazer um grande campeonato da Série A2 e voltar à primeira divisão", disse Mário Bittencourt, presidente do Fluminense.